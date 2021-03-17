Мэр Сум рассказал, что будет запрещено в «красной зоне» (видео) С 24 марта в Сумах и области вводится красная зона по карантину.

Мэр Сум Александр Лысенко провел брифинг по этому вопросу. Свое решение еще должна принять областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, а затем городская, но уже известно, что в «красной зоне» запрещается:

- принимать посетителей заведениям общественного питания, а также торговым и торгово-развлекательным центрам.

- посещать среднюю и старшую школу, техникумы, колледжи и вузы. Обучение будет дистанционным.

- прием посетителей культурным учреждениям и проведение культурно-массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов и автокинотеатров.

- работа спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов для всех, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров.

- проведение всех массовых развлекательных, социальных, спортивных, рекламных и других мероприятий. Кроме спортивных мероприятий, включенных в календарный план спортивных и оздоровительных мероприятий на 2021 год и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

- деятельность непродовольственных рынков.

Разрешено работать:

- магазинам, 60% площади которых отведено под продажу продуктов, без ограничения доступа покупателей к другим категориям товаров.

- детсадикам и начальной школе (1-4 классам).

- коммунальному транспорту в том режиме, как и в условиях оранжевой зоны (не больше, чем количество сидячих мест).

- аптекам, зоомагазинам, магазинам с бытовой химией, магазинам, продающих корма и семена.

- магазинам и заведениям питания с доставкой.

- банкам и инкассаторам, почтовым отделением.

- ветеринарным клиникам.

- автозаправкам без зон питания, СТО и мастерским, которые чинят бытовые приборы и гаджеты.

- парикмахерским и салонам красоты по предварительной записи.

- заведениям общественного питания в отелях с 6 утра до 23:00.