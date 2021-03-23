На Сумщине за смертельный наезд дали 5 лет К 5 годам лишения свободы приговорен виновник смертельного ДТП, который оставил пострадавшего без помощи.

Путивльским отделом Конотопской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 33-летнего водителя, который совершил смертельное ДТП, после чего скрылся с места происшествия.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что 5 октября 2020 года около 21.30 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Opel Kadett». Нарушая Правила дорожного движения, на ул. Слободской в г. Путивль водитель допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении, после чего, не остановившись, поехал дальше. От полученных травм 26-летний потерпевший скончался в больнице 13 октября.

В суде обвиняемый вину свою признал полностью, признался, что после наезда скрылся, потому что испугался.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.