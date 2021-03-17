На Сумщине 54 296 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 23 марта в Сумской области 54 296 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 192 человек (Белопольский район - 5, Бурынский район - 2, Великописаревский – 8, Глухов – 1, Конотоп – 7, Конотопский район - 2, Краснопольский район - 1, Лебединский – 1, Ахтырский район - 15, Путивлський – 53, Ромны - 1, Сумы - 62, Сумской район - 1, Тростянецкий район – 4, Шостка – 23, Шосткинский – 4, Ямпольский - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 756 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Сумы – 3, Сумской район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 48 381 человек, из них за минувшие сутки - 247 (Белопольский район - 11, Глухов - 2, Конотопский – 11, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 18, Недригайловский – 1, Ахтырка – 3, Ахтырский – 16, Путивльский – 16, Сумы - 124, Сумской район – 15, Тростянецкий – 4, Шостка – 20, Шосткинский – 4, Ямпольский - 1).