Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:181111

На Сумщине еще 192 случая заболевания COVID-19

На утро 23 марта в Сумской области уже 54 296 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За понедельник добавилось 192 случая. Умерло 4 человека, - всего 756. Выздоровело 247, - всего 48 381. Лечатся 5159.

В Украине 11476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 606 детей и 357 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2519 человек; летальных случаев - 333; выздоровели - 8044 человек; осуществлено тестирований за сутки - 88 673 (в том числе методом ПЦР - 44647, методом ИФА - 21526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22500).

За все время пандемии в Украине заболело - 1565732 человека; выздоровели - 1268886 человек; летальных исходов - 30 431; проведения ПЦР-тестов - 7726035.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), г. Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 1050 случаев;

- Винницкая область - 716 случаев;

- Волынская область - 225 случаев;

- Днепропетровская область - 604 случая;

- Донецкая область - 270 случаев;

- Житомирская область - 186 случаев;

- Закарпатская - 428 случаев;

- Запорожская область - 340 случаев;

- Ивано-Франковская область - 351 случай;

- Киевская область - 727 случаев;

- Кировоградская область - 57 случаев;

- Луганская область - 147 случаев;

- Львовская область - 995 случаев;

- Николаевская область - 429 случаев;

- Одесская область - 1122 случая;

- Полтавская область - 697 случаев;

- Ривненская область - 376 случаев;

- Сумская область - 192 случая;

- Тернопольская область - 430 случаев;

- Харьковская область - 843 случая;

- Херсонская область - 31 случай;

- Хмельницкая область - 376 случаев;

- Черкасская область - 277 случаев;

- Черновицкая область - 579 случаев;

- Черниговская область - 28 случаев.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Мэр Сум рассказал, что будет запрещено в «красной зоне» (видео)
Сегодня 10:59
На Сумщине 54 296 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:56
Ростика Кібець врятує трансплантація кісткового мозку: терміново потрібна допомога
21.03.2021 19:01
В Сумах снова перенесли «Чехов-фест»
Сегодня 14:36
В Ромнах обнаружен 21 грузчик-нелегал. Работодателю грозит штраф в 1,26 млн грн
Сегодня 14:16
В Сумах планируют развернуть еще почти 200 ковидных коек
Сегодня 14:07
Несмотря на запрет массовых мероприятий депутаты Сумского горсовета проведут сессию
Сегодня 14:01
Сумские мусорщики жалуются на массовые поджоги контейнеров
Сегодня 13:49
На Сумщине водоканал заплатит 2,3 млн грн убытков, причиненных окружающей среде
Сегодня 13:22
Сумским отличникам раздают проездные на маршрутки
Сегодня 13:13
Перед «Романтикой» за 50 млн грн в Сумах зияет открытый люк
Сегодня 12:58
Мэр Сум открыл новый бассейн (фотофакт)
Сегодня 12:41
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15; 20.00; 24.03.2021 - 14.10; 18.00
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 19.30; 21.20
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Кино Планета Кіно
16.20; 19.00; 21.15
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
Кино Планета Кіно
15.30
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 18.35
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
20.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.