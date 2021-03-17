На Сумщине еще 192 случая заболевания COVID-19 На утро 23 марта в Сумской области уже 54 296 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За понедельник добавилось 192 случая. Умерло 4 человека, - всего 756. Выздоровело 247, - всего 48 381. Лечатся 5159.

В Украине 11476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 606 детей и 357 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2519 человек; летальных случаев - 333; выздоровели - 8044 человек; осуществлено тестирований за сутки - 88 673 (в том числе методом ПЦР - 44647, методом ИФА - 21526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22500).

За все время пандемии в Украине заболело - 1565732 человека; выздоровели - 1268886 человек; летальных исходов - 30 431; проведения ПЦР-тестов - 7726035.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), г. Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 1050 случаев;

- Винницкая область - 716 случаев;

- Волынская область - 225 случаев;

- Днепропетровская область - 604 случая;

- Донецкая область - 270 случаев;

- Житомирская область - 186 случаев;

- Закарпатская - 428 случаев;

- Запорожская область - 340 случаев;

- Ивано-Франковская область - 351 случай;

- Киевская область - 727 случаев;

- Кировоградская область - 57 случаев;

- Луганская область - 147 случаев;

- Львовская область - 995 случаев;

- Николаевская область - 429 случаев;

- Одесская область - 1122 случая;

- Полтавская область - 697 случаев;

- Ривненская область - 376 случаев;

- Сумская область - 192 случая;

- Тернопольская область - 430 случаев;

- Харьковская область - 843 случая;

- Херсонская область - 31 случай;

- Хмельницкая область - 376 случаев;

- Черкасская область - 277 случаев;

- Черновицкая область - 579 случаев;

- Черниговская область - 28 случаев.