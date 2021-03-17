В Сумах начали вакцинировать от коронавируса педагогов 23,1% работников Сумского центра профессионально-технического образования вакцинировались от COVID-19.

Прививала их мобильная бригада. Перед тем как прививаться работники заведения подписывают согласие. Далее осмотр врача и сама инъекция, пишет Суспільне.

«Я переболел COVID поэтому, наверное, первый в списке записался на вакцинацию. Потому что я на себе почувствовал, что это болеть ковидом, и считаю, что это надо делать. Вакцинироваться надо, это мое личное мнение. Никому ни разу его не навязываю», - говорит директор заведения Виталий Мельник.

«В пятницу, 19 марта, в заведении было привито 10 сотрудников. Чувствуют они себя хорошо. У двух из них только поднималась температура, но только на сутки, не больше. Состояние «больных» вакцинированных сейчас удовлетворительное. Все остальные чувствуют себя хорошо. На состояние здоровья не жалуются», - сообщила фельдшер Валентина Куприйова.

Вакцинирует коллектив центра профессионально-технического образования мобильная бригада, которая уже сделала до 400 инъекций препарата AstraZeneca. В среднем, по словам врача Натальи Недайводы, прививают от 40 до 100 человек в день.

«Сначала не очень, сейчас они уже видят, что реакции не так выражены, уже не так боятся. Уже активно гораздо вакцинируются. Мы наблюдаем до 30 минут после вакцинации, далее пациент обращается к своему семейному врачу, у него в профиле уже есть информация о вакцине, и туда еще семейный врач заносит, если есть какие-то осложнения», - говорит врач мобильной бригады Наталья Недайвода.

На 22 марта в Сумской прививались 3729 человек. Также с 22 марта в области начали работать стационарные пункты вакцинации. По словам начальника областного управления здравоохранения Сергея Бутенко, их должно быть 40.