«Сумское НПО» должно рассчитаться за электричество до 30 марта Чтобы Котельную Северного промузла не отключили от электроэнергии, «Сумское научно-производственное объединение» должно заплатить за нее долг до 30 марта.

Речь идет о 4 млн грн - деньги, которые должны за февраль и март «Сумыоблэнерго». О намерении прекратить электроснабжение в облэнерго предупредили на сайте в пятницу, 19 марта. Сделать это планировали в 9 часов утра в понедельник, второй раз за последний месяц. Об этом Суспільному рассказал коммерческий директор «Сумыоблэнерго» Андрей Чуйко.

«Со стороны руководства уже не единичный раз были обещания о том, что будет проводиться плата в соответствии с условиями договора. Они даже написали гарантийное письмо о переносе срока оплаты. Однако по состоянию на 22 марта средств мы не получили. В понедельник мы получили еще и от городских властей и от «Сумского НПО» письмо о том, что они гарантируют оплату на конец марта. Соответственно мы ожидаем средства до 30-го числа. Если до 30-го не будет уплаты, больше откладывать мы не имеем возможности, ни финансовой, никакой, ни технической, поэтому будем вынуждены прекратить распределение электрической энергии на «Сумское НПО», - отметил Андрей Чуйко.

В Сумском НПО объясняют, что не успевают вовремя рассчитаться, потому что происходит задержка средств со стороны заказчика.

«Нам прежде всего нужно платить заработную плату - это приличная сумма. Надо каким-то образом поддерживать производство, нужно закупать металл и комплектующие, то есть, недостаточно оборотных средств, как всегда. Беспокойство о том, что мы там недоплачиваем, такого не может быть, потому что мы всегда рассчитываемся. Заработаем - все заплатим. Но на это нужно время, так как в Сумах все люди прекрасно понимают, в каком положении оказалось бывшее «Фрунзе», - говорит заместитель генерального директора АО «Сумское НПО» Виталий Биловодский.

Котельная Северного промузла, принадлежащая научно-производственному объединению обогревает и подает горячую воду в 298 многоквартирных домов Сум - это четверть жилого фонда города. Также она дает тепло девяти школам и 14-ти садикам, шести больницам.

Напомним: предупреждают об отключении не впервые. В «Сумыоблэнерго» намеревались прекратить распределение электроэнергии для АО «Сумское НПО» с 9.00 19 февраля. На тот момент долг составлял - 3 млн грн.

Кроме того, летом 2020-го сумской «Горводоканал» отключал Котельную Северного промузла от водоснабжения. Это также произошло из-за долгов СМНПО, которые составляли 15 млн грн.