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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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"До ради внесли осіб з проросійськими поглядами". Ветерани війни зустрілися з головою Сумської ОДА

Представники спілок учасників російсько-української війни та родин загиблих зустрілися 22 березня з головою Сумської облдержадміністрації Василем Хомою. Говорили про склад та умови роботи координаційної ради, що має захищати права учасників бойових дій та членів їхніх сімей.

Зустріч відбулася без журналістів через карантинні обмеження. Суспільне запитало про підсумки засідання після його закінчення.

Координаційна рада була створена не зовсім коректно по відношенню до районів, які входять до області, вважає член ГО "Цивільний корпус "Азов" Геннадій Середа. "Жодного представника від новостворених районів не було включено до цієї Координаційної ради. Домовленості були, що ці люди, яких обирали райони від спілок учасників бойових дій, будуть представлені в координаційній раді, яка найближчим часом запрацює", - говорить він.

"Було основне питання – переформатування координаційної ради, куди ввійшли деякі проросійськи налаштовані громадяни. На зустрічі було вирішене питання, що даних осіб не буде. Якщо це представники інтернаціоналістів, то це повинні бути воїни-інтернаціоналісти проукраїнські. Наскільки я розумію, голова ОДА запевнив, що так воно і буде", - розповів голова Сумської обласної спілки інвалідів війни Олександр Солоніков.

Мова йшла про представників афганських організацій, сказав голова Сумської облдержадміністрації Василь Хома. "У мене сьогодні буде розмова з деякими представниками ветеранських організацій. Але я певен, що в цій раді повинні бути представлені і представники учасників АТО, і ті, що воювали в Афганістані, і в інших гарячих точках, тому що це солдати", - вважає він.

Серед членів створеної головою облдержадміністрації ради – голова обласної Спілки ветеранів Афганістану Анатолій Линник. Через його присутність у цій раді кілька ветеранів та учасників бойових дій заявили про намір вийти зі складу ради.

Суспільне намагається отримати коментар Анатолія Линника щодо звинувачень, які пролунали на його адресу, поки з ним немає зв’язку.

Анатолій Линник був членом Партії регіонів. У 2010-2015 роках обирався до обласної ради від неї. Також очолював обласне управління комунального майна.

Нагадаємо: 17 березня ветерани мітингували під стінами Сумської облдержадміністрації. Озвучували невдоволення складом затвердженої ради і вимагали виключити людей, які дискредитували себе під час Революції Гідності.

Общество
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Василь Хома
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