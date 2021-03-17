Что запретят в «красной» карантинной зоне на Сумщине со среды узнаем только сегодня вечером Карантин «красной зоны» на территории Сумщины должен вступить в действие с 24 марта.

Область отнесли к «красной» зоне в понедельник, 22 марта.

«В течение трех дней в регионе два показателя превышают допустимую норму, - рассказал Суспільному руководитель областного лабораторного центра Владимир Збаражский, - прирост инфицированных и количество госпитализированных пациентов. На Сумщине значительно увеличился уровень госпитализаций. 19-го числа он составлял 63%, 20 марта - 65,4%, 21-го - 67,4%. То есть 21-го числа Сумская область вышла на уровень «красной» зоны. А для того, чтобы вернуться в «оранжевую» необходимо, чтобы один из этих показателей, хотя бы один, в течение пяти суток отвечал «оранжевой» зоне».

Напомним: в красной зоне запрещается:

- посещение учебных заведений;

- посещения заведений сферы культуры, кинотеатров;

- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов;

- посещение заведений торгового и бытового обслуживания населения;

Также будут действовать запреты "оранжевой" зоны.

Как рассказал директор департамента гражданской защиты Сумской ОГА Александр Милаш, областная комиссия соберется вечером 23 марта и решит, какие дополнительные к тем, что уже существуют, ограничения в области вводить. В частности, на заседании комиссии должны рассмотреть ограничение работы транспорта.

То есть решение будет принято буквально за несколько часов до начала действия новых ограничений. Раньше говорилось, что ограничения «красной зоны» совпадают с зимним «локдауном».