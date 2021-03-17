С 24 марта в Сумской области вводятся ограничения "красной" зоны карантина

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить:
- с 00 часов 00 минут 24 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей и применить на территории Киевской и Сумской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - отметил Немчинов.