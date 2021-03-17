Украинцы будут получать компенсацию за опасные "побочки" от вакцин: что это значит? Украинцам будут выплачивать компенсацию за опасные побочные эффекты при введении вакцин от коронавируса.

С этой целью планируется создание специального компенсационного фонда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Президент Владимир Зеленский на совещании в понедельник, 22 марта, сообщил, что планирует как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после прививки против коронавируса.

Во исполнение закона Кабмин своим постановлением создаст специальный компенсационный фонд, в котором будут аккумулироваться средства для проведения соответствующих выплат.