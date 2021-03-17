Губернатор Сумщины обещал на всю Украину о поддержке бизнеса в «красной зоне» Сумщина разрабатывает комплекс мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях «красной» зоны.

Об этом, комментируя ситуацию в области журналистам телеканала Еспресо.TV, сообщил глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома.

«То, что Сумщина по отдельным показателям попадает в «красную» зону, станет дополнительным бременем для экономики области, - отметил Василий Хома. - Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение местным властям: в случае усиления карантина разработать комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса, который может пострадать из-за ограничений «красной» зоны. И мы сейчас работаем над этим».

По словам Василия Хомы, в первую очередь, речь идет о поддержке заведений питания и торговли, работников рынков и других предпринимателей и работников, которые в период сурового карантина останутся без работы.

«Мы будем встречаться с руководством и депутатами областного совета о возможности выделения дополнительных средств (хотя пока средства ограничены) для поддержки предпринимателей. Ведь Президент Украины отметил, что каждая копейка, направленная на поддержку предпринимателей из местных бюджетов, будет удваиваться государством. Будем искать такие возможности в областном бюджете, - рассказал Василий Хома. - Также рекомендовать органам местного самоуправления рассмотреть вопрос об уменьшении арендной платы за землю, налогов, освобождение от платы за аренду коммунального имущества и т.п. Это будет комплекс мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса на период карантина».