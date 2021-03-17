В Шостке развернуто второе инфекционное отделение для ковидных больных Как сообщил директор Центра первичной медико-санитарной помощи Александр Жук, на прошлой неделе в Шостке увеличилось количество больных ОРВИ и среди взрослых - почти вдвое, и среди детей - на 14%.

«С коронавирусом ситуация также не радует. На пятницу мы имели 120 больных. В пятницу мы отвезли 171 на ПЦР-исследования. Всего на прошлой неделе протестовали 299 человек. Поэтому на сегодня количество больных будет значительно больше. 1825 тестов на прошлой неделе получили дополнительно», - говорит Александр Жук.

Впервые за весь эпидемический сезон уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошлой неделе превысил эпидпорог на целых 42%, добавила Ирина Хамицевич, заведующая Шосткинским городским отделом ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».

«Мы зарегистрировали 668 случаев заболевания, в том числе и на Covid-19. На 192 человека заболело больше, чем на предыдущей неделе», - отчиталась она.

Только в Шостке на прошлой неделе коронавирусом заболело 102 человека, еще 128 новых случаев зарегистрировано в районе.

«На самоизоляции на прошлой неделе у нас было около 1200 человек», - добавила она.

На утро 22 марта с начала пандемии Шосткинский лабораторный центр зарегистрировал уже 2307 случаев коронавируса в Шосткинский громаде.

Учитывая вышеуказанные цифры, в городе пришлось снова открыть резервное инфекционное отделение - лор и глазное.

«Там сейчас находятся 13 больных, а в основном инфекционном отделении - 62. Из них 42 человека имеют подтвержденный диагноз Covid-19. При этом двое тяжело больные, они - на реанимационных койках», - дополнила заместитель главного врача Шосткинской ЦРБ Надежда Дац.

Также она рассказала, что в медучреждениях усилен противоэпидемический режим - посещать больных можно только с разрешения врача. Однако шосткинский мэр Николай Нога приказал и это запретить: «Поставьте на карантин свои учреждения, там же больше всего больных».

Кроме этого мэр дал задание немедленно установить кислородную емкость, которую дополнительно приобрели для резервного инфекционного отделения, пишет Шостка.инфо.