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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:09339

Завтра в Сумах начнут ремонт дорог

Если позволит погода.

Мэр Сум Александр Лысенко проинспектировал готовность КП «Дорремстрой» к месячнику по благоустройству и началу ремонта дорог.

Во время презентации техники, городской голова лично осмотрел каждую единицу автопарка коммунального предприятия, предназначенную для ремонта и уборки.

«Призываю наших жителей и общественные организации навести порядок на своих придомовых и дворовых территориях. И, говоря о порядке, подчеркну, уже с завтрашнего дня, при надлежащих погодных условиях, в Сумах начнется сезон дорожных ремонтных работ. Учитывая температурный график ближайших трех суток - это от + 5 °C до 8 °C, готовность и возможности КП «Дорремстрой», мы можем это уже позволить», - сообщил Александр Лысенко.

Ремонт дорог, по словам главы города, будет выполняться в три очереди: первая - те объекты, которые нуждаются в неотложном ремонте, вторыми станут дороги, которые не удалось завершить в прошлом году, а крупные магистральные (пр-т М. Лушпы, частично ул. Прокофьева и ул. Харьковская) - третьи по списку.

Предварительно, со вторника, 23 марта, техника коммунального предприятия будет работать на пр-те М. Лушпы, ул. Прокофьева, ул. 20 лет Победы, ул. Петропавловская, ул. Г. Кондратьева и ул. Привокзальная, где по меньшей мере четыре бригады будут выполнять ямочный ремонт асфальта, выпущенным по технологии холодного асфальтобетона.

В работе планируется привлечь максимальное количество спецмашин, в том числе и с последнего приобретения. Среди новинок, закупленных за счет КП «Дорремстрой», как сообщил директор предприятия Александр Вегера, мощный грейдер, бульдозер Т-170, который за месяц работы на асфальтовом заводе, зарекомендовал себя с лучшей стороны, пять 12-тонных МАЗов, что в условиях интенсивного движения в городе позволяют вдвое эффективнее и оперативнее выполнять работу в отличие от тяжелых и длинных КРАЗов, три английских погрузчика-экскаватора, оснащенные 56-ти видами погрузочного оборудования, и новый МАЗ-мусоровоз с объемом кузова 17 куб. м для вывоза опавшей листья и уборки остановок общественного транспорта.

Всего новой техники в прошлом было приобретено на сумму 32 млн гривен.

Общество
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