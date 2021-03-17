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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:56738

Как будет работать транспорт в «красной зоне»?

Изменен порядок работы транспорта в регионах с «красными» уровнем.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине в результате COVID-19 изменен порядок работы транспорта в регионах с «красным» уровнем эпидемической опасности. Теперь решение о карантинных ограничениях на автотранспорте и дорогах в регионах «красной» зоны принимать региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области.

Согласно принимаемых ими решений, будут запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах соответствующих областей или отдельных административно-территориальных единиц.

Вместе с тем, запреты не будут распространяться на:

- транзитные перевозки;

- перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

- перевозки служебным и / или арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Национальной полиции;

Перевозка пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии лабораторно подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещено посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме поездов специальных железнодорожных рейсов во внутреннем сообщении.

Когда пройдет заседание областной комиссии, пока неизвестно.

Общество
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