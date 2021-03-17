RGM group розпочинає будівельний сезон

ТОВ “Сумимостобуд”, що входить до складу RGM group, розпочало роботи на об’єктах Сумщини.
Наразі компанія приступила до виконання аварійного ремонту мостового переходу на дорозі територіального значення Т-17-05 Лохвиця-Охтирка-КПП «Велика Писарівка» 135+431 км.
Цей міст був збудований у 1970 році і давно потребував ремонту. Його проїжджа частина становить 8 м, довжина - 11,2 м.
Майстри дорожньо-будівельної компанії впродовж наступних двох місяців виконають на цьому об’єкті такі основні роботи як:
- улаштування тимчасової об’їзної дороги;
- повний демонтаж старого мосту, окрім опор;
- омонолічування опор задля посилення їх навантажувальної здатності;
- монтаж нових мостових плит;
- улаштування монолітної плити проїзної частини;
- улаштування монолітних тротуарів;
- улаштування сполучення мосту з підходами;
- покриття монолітної плити гідроізоляцією;
- встановлення бар’єрної і перильної огорожі;
- вокриття мостового переходу асфальтобетоном;
- демонтаж об’їзної дороги.
Для реконструкції цього мостового переходу RGM group буде вирористовувати вироби власного виробництва ТОВ «Сумимостобуд», а саме: бетон, мостові та перехідні плити, блоки лежня, перильну огорожу, залізобетонні дорожні плити.
Виконання цих робіт дасть нове життя мосту на Охтирщині.
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