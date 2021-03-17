RGM group розпочинає будівельний сезон Весняне тепло, що прийшло в Україну дало можливість розпочати дорожньо-будівельні роботи.

ТОВ “Сумимостобуд”, що входить до складу RGM group, розпочало роботи на об’єктах Сумщини.

Наразі компанія приступила до виконання аварійного ремонту мостового переходу на дорозі територіального значення Т-17-05 Лохвиця-Охтирка-КПП «Велика Писарівка» 135+431 км.

Цей міст був збудований у 1970 році і давно потребував ремонту. Його проїжджа частина становить 8 м, довжина - 11,2 м.

Майстри дорожньо-будівельної компанії впродовж наступних двох місяців виконають на цьому об’єкті такі основні роботи як:

- улаштування тимчасової об’їзної дороги;

- повний демонтаж старого мосту, окрім опор;

- омонолічування опор задля посилення їх навантажувальної здатності;

- монтаж нових мостових плит;

- улаштування монолітної плити проїзної частини;

- улаштування монолітних тротуарів;

- улаштування сполучення мосту з підходами;

- покриття монолітної плити гідроізоляцією;

- встановлення бар’єрної і перильної огорожі;

- вокриття мостового переходу асфальтобетоном;

- демонтаж об’їзної дороги.

Для реконструкції цього мостового переходу RGM group буде вирористовувати вироби власного виробництва ТОВ «Сумимостобуд», а саме: бетон, мостові та перехідні плити, блоки лежня, перильну огорожу, залізобетонні дорожні плити.

Виконання цих робіт дасть нове життя мосту на Охтирщині.

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