На Сумщине серийным ворам дали по 4 года Роменской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинения в отношении двух молодых людей, которые обворовывали дома и предприятия.

Несмотря на то, что одному из обвиняемых 20 лет, а другому 21 год, они уже были осуждены за кражи. Однако на путь исправления молодые люди не стали, а продолжили преступную деятельность. Сначала обвиняемые обокрали торговую базу, а через некоторое время они проникли в частный дом. Пока молодые искали ценности, соседи вызвали полицию и удерживали их до приезда правоохранителей.

По приговору суда обвиняемых признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 4 годам лишения свободы (ч. 3 ст. 15 \ ч. 3 ст. 185 и ч. 3 ст. 185 УК Украины), сообщает Пресс-служба областной прокуратуры.