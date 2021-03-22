В Конотопе ликвидировали пожар в пятиэтажке 21 марта в 21:38 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о задымлении на лестничной клетке в 5-этажном жилом доме по ул. Котляревского в Конотопе.

На место происшествия выезжал дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Пожар возник в однокомнатной квартире на 2-м этаже. Попав в помещение, спасатели установили, что в комнате тлеет диван. Возникла угроза переброски пламени на вещи домашнего обихода.

В 21:51 пожар был локализован, в 22:02 ликвидировали и предотвратили распространение огня. Допустимая причина пожара - неосторожность при курении хозяйки.

Всего на месте происшествия работало 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.