Губернатор Сумщины взял себе в замы миллионера Новый замглавы Сумской облгосадминистрации Тарас Савченко до этого работал в СумГУ и был предпринимателем.

Тарас Савченко, который с 22 марта работает заместителем губернатора Сумщины в своей декларации кандидата на должность указал, что в прошлом году заработал в СумГУ 405 тыс. грн зарплаты, получил 552 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 29 тыс. грн от Национального агентства обеспечения качества высшего образования, 48 тыс. грн от продажи движимого имущества. Его жена Татьяна получила только 39 тыс. грн соцпомощи и 3 тыс. грн зарплаты по совместительству в ООО «Досуг».

Из активов многодетный отец (трое детей) Тарас Савченко показал 92 тыс. грн на счете в негосударственном пенсионном фонде, 11700 долларов кэша и 19 тыс. грн в ощадбанке. У его жены 93 тыс. грн налички.

Каждый из супругов имеет по квартире – 70 кв. м у мужа (с 1999 года) и 49 кв. м. у жены (с 2016). Также у жены есть подвал на 4 кв. м (с 2016). Также они бесплатно пользуются домом 109 кв. м, который принадлежит Леониду Забаре.

Также у Тараса Савченко есть автомобиль SUZUKI SX4 2019 года выпуска, купленный в прошлом году за 440 тыс. грн.

Напомним: новый замгубернатора будет курировать направление экономики.

Справка

Тарас Савченко родился 4 февраля 1981 года в г. Гадяч Полтавской области. Образование - высшее, в 2003 году закончил Украинскую академию банковского дела по специальности «Банковское дело», квалификация - экономист.

Работал экономистом сектора обслуживания юридических лиц отдела активно-пассивных операций Сумского филиала ЗАТКБ «Кредит-Днепр», г. Сумы (06.2003-04.2004 гг.), начальником отдела планирования и финансового анализа филиала «Сумская дирекция» АО «Индекс-Банк», г. Сумы (07.2004-09.2005 гг.).

С 2005 года по 2013 год был ассистентом кафедры, старшим преподавателем, доцентом кафедры банковского дела Украинской академии банковского дела НБУ.

С 09.2013 до 05.2016 года работал деканом учетно-финансового факультета Украинской академии банковского дела.

С 05.2016 до 09.2016 года - профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита учебно-научного института «Бизнес-Технологий» Сумского государственного университета.

А с 09.2016 до 03.2021 года - заведующий кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения учебно-научного института «Бизнес-Технологий» Сумского государственного университета.