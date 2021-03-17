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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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"Насосэнергомаш" завершил 2020 с убытком почти в 90 млн грн

АО "Сумской завод "Насосэнергомаш", контролируемое российской компанией "Группа ГМС", в 2020 году, по предварительным данным, получило убыток в размере 89,3 млн грн, тогда как годом ранее чистая прибыль составляла 96,75 млн грн.

Согласно обнародованной в системе раскрытия Нацкомисси по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФ) информации к повестке дня общего собрания акционеров АО, намеченного на 22 апреля, его нераспределенная прибыль к 1 января 2021 года составляла 936,8 млн грн (годом ранее – 1 млрд 024 млн грн), пишет Fixygen.

Как сообщалось, в 2019 году завод многократно увеличил чистую прибыль по сравннию с 2018 годом, когда она составляла 2,12 млн грн.

Согласно объявлению, на собрании планируется утвердить отчеты органов управления и финансовую отчетность за 2019 и 2020 годы, при этом проектами решений планируется из полученной в 2019 году чистой прибыли направить 4,94 млн грн в резервный фонд, остальные 91,9 млн горн не распределять.

По данным предприятия, за прошлый год оно нарастило текущие обязательства на 35,3% - до 1 млрд 275 млн грн, а долгосрочные незначительно увеличились - до 48,2 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность также выросла незначительно - до 806,1 млн грн, а активы в целом составили 2 млрд 427 млн грн, увеличившись на 11,3%.

Собственный капитал компании на 1 января 2021 года составил 1 млрд 103 млн грн, в том числе уставный 24,72 млн грн. "Насосэнергомаш" выпускает сетевые, питательные, центробежные перекачивающие и вакуумные насосы для разных отраслей промышленности, в том числе для объектов тепловой и атомной энергетики, добычи нефти, транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также для горнорудной, металлургической, машиностроительной и химической отраслей.

Чистый доход за прошлый год предприятие пока не обнародовало, а в 2019 год он вырос на 12,5% к 2018 году – до 1млрд 461 млн грн.

По данным НКЦБФР на четвертый квартал 2020 года владельцем 90,61% уставного капитала "Насосэнергомаша" является зарегистрированная на Кипре H.M.S. Capital Limited.

По данным госреестра, конечным бенефициаром является гражданин РФ Владимир Лукьяненко (сын гендиректора Сумского НПО) АО "Группа ГМС" - крупный многопрофильный холдинг в сфере разработки и производства насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для различных отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ.

Экономика
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