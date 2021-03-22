Коммунальщики просят сумчан не приближаться к местам ремонта коллекторов КП «Горводоканал» призывает горожан быть осторожными и не приближаться к местам проведения ремонтных работ на коллекторах.

Работники сумского водоканала продолжают осуществлять аварийно-восстановительные работы по устранению порывов на самотечных коллекторах.

Так, водоканаловцы уже устранили аварийные ситуации по улице Ивана Сирко у домов №№ 35, 37 и 45, просанировав более 90 метров.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации порывов самотечной канализационной сети на перекрестке улиц Ивана Сирко и Интернационалистов, Замостянская и Черкасская, Киевская и Линейная.

Во время проведения работ работники аварийной бригады все чаще стали замечать маленьких и взрослых жителей домов, которым интересно понаблюдать за ремонтным процессом и зайти за ограждение. Отметим, такая «экскурсия» опасна для жизни, ведь можно потерять равновесие и упасть в котлован. Также обвал грунта вблизи ремонтных участков может привести к серьезной травме или летальному исходу.

КП «Горводоканал» призывает горожан соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам проведения аварийно-ремонтных работ, участков провала или проседание дорожного покрытия.