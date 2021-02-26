Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:47166

В Украине ускоряют кампанию вакцинации против COVID-19

22 марта к кампании иммунопрофилактики будут привлечены новые целевые группы со второго этапа Дорожной карты по вакцинации от COVID-19.

В течение этого этапа предусмотрено вакцинировать около 70 тыс. работников первичной медицины. Первыми будут прививать работников сети первичной медицины, в частности семейных врачей и их помощников. Вакцинация будет происходить на новой платформе - в стационарных (временных или постоянных) пунктах прививки.

С 22 марта для вакцинации медиков откроются 565 таких пунктов прививки против COVID-19.

Стационарные пункты прививки будут работать в учреждениях здравоохранения. Для организации безопасной вакцинации эти кабинеты прививок оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля и обеспечены необходимым количеством доз вакцины. Медики, в них будут работать, прошли соответствующее обучение. В нескольких областях такие кабинеты работают в пилотном режиме с 19 марта.

С 29 марта для вакцинации будут открыты еще более 2500 пунктов прививки, которые начнут свою работу в случае поступления новой партии вакцин. С момента поступления новой партии вакцин начнется запись на вакцинацию людей в возрасте от 80 лет, которых также предусмотрено вакцинировать во втором этапе дорожной карты.

Также с 29 марта запланирована вакцинация людей в возрасте от 80 лет, которые предварительно записались в лист ожидания в приложении «Дія» или через контакт-центр Министерства Здравохранения 0800 60 20 19.

Предварительно МОЗ рекомендовало мобильным группам по иммунизации привлекать к вакцинации против COVID-19 организованные коллективы со второго этапа, в частности все учреждения здравоохранения (государственные и частные, в том числе и аптечные).

Записаться в список ожидания на вакцинацию людям из приоритетных групп можно с помощью приложения или портала «Дія» или через контакт-центр МОЗ 0800 60 20 19. Люди старше 80 лет уже могут записаться на вакцинацию через семейных врачей.

Сейчас в Украине осуществляется иммунизация вакциной Covishield / AstraZeneca производства индийского Института сыворотки крови, 500 тыс. доз которой было закуплено за государственные средства. Эта вакцина эффективна и безопасна. Разрешение на ее использование дали Всемирная организация здравоохранения, Великобритания, Европейский Союз, Индия и Канада.

Все прививки против COVID-19 являются добровольными и бесплатными.

Достоверную информацию о вакцинации против COVID-19 получайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua и по телефону контакт-центра МОЗ 0800 60 20 19.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине зафиксировано 564 новых случая COVID-19
20.03.2021 09:00

На Сумщине зафиксировано 564 новых случая COVID-19

15292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797...

Минздрав обновил списки «красной» и «зеленой» зоны
16.03.2021 14:28

Минздрав обновил списки «красной» и «зеленой» зоны

На сайте Министерства здравоохранения появилась свежая информация по странам «красной» и «зеленой» зоны относительно уровня заболеваемости COVID-19....

МОН рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
15.03.2021 20:33

МОН рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство образования и науки рекомендовало школам и университетам продлить каникулы и перевести учеников и студентов на дистанционное обучение....

В Польше всплеск заболеваемости COVID-19
03.03.2021 16:58

В Польше всплеск заболеваемости COVID-19

В Польше за прошедшие сутки обнаружили 15 698 новых заражений коронавируса - это самый высокий показатель с 27 ноября....

Украина обновила перечень стран «красной» и «зеленой» зон
26.02.2021 16:27

Украина обновила перечень стран «красной» и «зеленой» зон

Количество стран «красной» зоны, после возвращении из которых нужно идти на самоизоляцию, уменьшилось....

Новости

«Красная» Сумщина: что теперь запрещено?
Сегодня 13:14
На Сумщине 54 104 случая заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 09:00
Ростика Кібець врятує трансплантація кісткового мозку: терміново потрібна допомога
Вчера 19:01
Губернатор Сумщины взял себе в замы миллионера
Сегодня 16:12
"Насосэнергомаш" завершил 2020 с убытком почти в 90 млн грн
Сегодня 15:52
Коммунальщики просят сумчан не приближаться к местам ремонта коллекторов
Сегодня 15:48
В Украине ускоряют кампанию вакцинации против COVID-19
Сегодня 15:47
В ближайшие выходные Украина перейдет на летнее время
Сегодня 15:32
Сумской силач стал чемпионом мира
Сегодня 15:19
Полиция Сумщины предупреждает: весна - время опасных находок времен войны
Сегодня 14:58
В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности
Сегодня 14:49
В Шостке полицейские оперативно нашли злоумышленника, который демонтировал железнодорожный путь
Сегодня 14:39
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Renault Sandero Stepway - что можно сказать об автомобиле
Вчера 19:12
Головна інфекціоністка Сумщини розповіла, як боротися з коронавірусом
Вчера 08:32
Як земельна реформа допоможе захистити ліси, водойми та заповідні території Сумщини
19.03.2021 16:28
Старт оздоровлення дітей пільгових категорій у Сумах
19.03.2021 10:21
Топ-5 способов выглядеть стильно в период межсезонья
18.03.2021 19:58
Роботодавець не виплатив заробітну плату. Як діяти?
18.03.2021 15:59
Главная инфекционистка Сумщины подвела итоги года с коронавирусом
18.03.2021 13:15
Областной бюджет – 2020 выполнили всего на 94%
18.03.2021 13:06
Инверторы для гелиосистем: виды и назначение
17.03.2021 18:56
ПО для ресторанов: как сделать правильный выбор
17.03.2021 15:11
«Путін тримав під наглядом діяльність українського депутата Андрія Деркача» – розвідка США
17.03.2021 13:49
Доставка товаров из Китая в Украину морем: преимущества услуги под ключ
17.03.2021 13:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15; 20.00; 24.03.2021 - 14.10; 18.00
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 19.30; 21.20
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Кино Планета Кіно
16.20; 19.00; 21.15
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
Кино Планета Кіно
15.30
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 18.35
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
20.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.