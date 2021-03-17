Полиция Сумщины предупреждает: весна - время опасных находок времен войны С наступлением весны и таянием снега в полицию снова начали поступать сообщения от граждан об обнаружении в земле боеприпасов времен Второй мировой войны. Опасные находки подлежат осторожному изъятию, и уничтожению на полигоне.

В минувшие выходные в Конотопский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что у песчаного карьера на расстоянии пятисот метров от села Нечаевка был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 45 миллиметров времен Второй мировой войны.

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана полиции до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты Управления МЧС Украины.

Полиция напоминает гражданам, что старые боеприпасы чаще всего оказываются именно весной, когда начинается сезон земляных, полевых работ и часты прогулки на природе.

Полиция Сумщины предупреждает об опасности таких находок. В случае выявления оружия, боеприпасов или других взрывоопасных предметов, самое главное отметить или запомнить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию.