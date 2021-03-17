В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности 21 марта, в 18:55 линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории по ул. Ивана Франко в г. Конотоп. К ликвидации привлекалось отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

Через 5 мин после вызова спасатели прибыли на место происшествия в этот момент пламя охватило сухую растительность на площади до 0,2 га. Горение происходило на расстоянии до 100 м от жилой пятиэтажки. Использовав около 1,5 тонн воды, в 19:11 пожар был локализован, в 19:26 ликвидирован.

Допустимая причина пожара неосторожное обращение с огнем.

Всего на месте происшествия работало 4 человека личного состава и одна единица техники Государственной служи Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.