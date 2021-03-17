В Шостке полицейские оперативно нашли злоумышленника, который демонтировал железнодорожный путь Правоохранители разоблачили злоумышленника на «горячем», когда он уже вытянул из железнодорожного пути восемь костылей и подложку. Неизвестно какие бы последствия имела эта кража, если бы в ситуацию вовремя не вмешались полицейские.

О подозрительном мужчине на железнодорожном мосту в районе озера Галинковськое в Шостке в местную полицию сообщил военнослужащий воинской части № 3022 Национальной Гвардии Украины, который в это время дежурил на наблюдательной вышке.

На указанное место сразу были направлены дежурные наряды полиции. Правоохранители внимательно обследовали территорию и нашли указанного мужчины.

Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 28-летний житель Шостки. Чтобы раздобыть деньги на свои нужды, последний решил похитить металлические комплектующие железнодорожного пути на мосту, не задумываясь над возможными последствиями своих действий.

Мужчина успел уже вытащить и спрятать восемь железнодорожных костылей и подложку, планируя их сдать на металлоприемный пункт.

Полицейские комплектующие изъяли, в ближайшее время их вернут на место. По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс служба полиции Сумской области.