Сумской силач стал чемпионом мира Мировое первенство по силовым дисциплинам World Cup WBC World Strict Curl Championship 2021 прошло в Киеве.

Неоднократный победитель мировых и континентальных первенств сумчанин Денис Гончаров, выступая в возрастном дивизионе 40-44 года, в весовой категории 67,5 кг (личный вес – 66 кг), в трех попытках показал результаты 67/70/71 и, подняв 71 кг, установил новый мировой рекорд в своей весовой категории. В результате наш силач занял первое место в возрастном открытом и абсолютном первенстве (коэффициент Глоссбренера - 54,102). А еще, как рассказал чемпион: «На чемпионате присутствовала участница многих ток-шоу Анна Куркурина - обещала по окончании карантина посетить наш город и привезти своих воспитанников на мастер-класс по гирям».