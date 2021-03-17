Кабмин переложит ответственность за приостановку работы транспорта на местные власти, Кабинет министров планирует передать местной власти полномочия по ограничению функционированию транспорта в "красных" зонах эпидемической опасности.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве. "Полномочия относительно транспорта планируется передать местной власти", – сообщил агентству собеседник агентства.

По его словам , заседание Кабмина по данному вопросу планируется провести в понедельник, 22 марта.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в комментарии агентству, что Кабмин также определит процедуру по согласованию межобластных ж/д сообщений.

Ранее на заседании комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение поручить Мининфраструктуры совместно с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Как сообщалось, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что решение о введении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в той или иной области должны принимать местные власти.

В свою очередь президент Владимир Зеленский предложил местным властям выделить средства на компенсации пострадавшим от локдауна предпринимателям и работникам за счет месных же бюджетов, пообещав выделить такую же сумму из госбюджета.

Напомним, в феврале Кабинет министровпродлил действие карантина в Украине до 30 апреля, ослабив ряд ограничений. В частности, на территории Украины становлен адаптивный карантин с введением четырех уровней эпидемиологической безопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". При этом "оранжевый" уровень не предусматривает установления дополнительных карантинных ограничений, по сравнению с "желтым".

Кроме того, по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова было увеличено разрешенное количество посетителей массовых мероприятий и продлена работа заведений общепита до 24:00.