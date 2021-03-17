Житель Сумщины пытался незаконно вывезти в РФ старинную икону Сумской областной прокуратурой 19 марта сообщено о подозрении 34-летнему жителю пгт Великая Писаревка, который пытался незаконно переместить в Российской Федерации старинную икону (ч. 2 ст. 15 / ч. 1 ст. 201 УК Украины).

По данным следствия, 12 марта правоохранители остановили подозреваемого вблизи с. Грабовское Сумской области. Мужчина намеревался пешком пересечь государственную границу Украины вне таможенного контроля в обход установленных пунктов пропуска. У задержанного изъяли икону, которую он планировал переместить на территорию Российской Федерации для последующего сбыта.

Согласно заключению судебной искусствоведческой экспертизы, изъятая четыречастная икона с изображением Божьей матери Владимирской, Божьей матери Федоровской, Георгия Победоносца и Иоанна-Предтечи и Крестителя Господня относится к культурным ценностям, которые имеют художественное, историческое и научное значение.

Незаконное перемещение иконы предупреждено сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.