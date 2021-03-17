Житель Сумщины пытался незаконно вывезти в РФ старинную икону

По данным следствия, 12 марта правоохранители остановили подозреваемого вблизи с. Грабовское Сумской области. Мужчина намеревался пешком пересечь государственную границу Украины вне таможенного контроля в обход установленных пунктов пропуска. У задержанного изъяли икону, которую он планировал переместить на территорию Российской Федерации для последующего сбыта.
Согласно заключению судебной искусствоведческой экспертизы, изъятая четыречастная икона с изображением Божьей матери Владимирской, Божьей матери Федоровской, Георгия Победоносца и Иоанна-Предтечи и Крестителя Господня относится к культурным ценностям, которые имеют художественное, историческое и научное значение.
Незаконное перемещение иконы предупреждено сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.