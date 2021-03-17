«Красная» Сумщина: что теперь запрещено?

В этой зоне запрещено:
- прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;
- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов;
- осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают делать остановки поезда).
Решение о введении карантинных ограничений «красной» зоны принимает государственная комиссия ТЭБ и ЧС на протяжении 48 часов после попадания туда региона. Жесткие ограничения вступают в силу через два дня после обнародования решения комиссии.