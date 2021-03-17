«Красная» Сумщина: что теперь запрещено? В «красной» зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения.

В этой зоне запрещено:

- прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;

- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

- деятельность непродовольственных рынков;

- посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов;

- осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают делать остановки поезда).

Решение о введении карантинных ограничений «красной» зоны принимает государственная комиссия ТЭБ и ЧС на протяжении 48 часов после попадания туда региона. Жесткие ограничения вступают в силу через два дня после обнародования решения комиссии.