В Ахтырке спасатели оказали помощь матери, ребенок которой оказался закрыт в квартире 21 марта в 9:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи в пер. Штагера в г. Ахтырка.

По предварительным данным, мать вышла на несколько минут к соседке, в это время двери закрылись, и малолетний ребенок оказался закрыт в квартире.

На место происшествия прибыло отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью немеханизированного инструмента открыли дверь и попали в помещение. После чего, передали ребенка родителям.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.