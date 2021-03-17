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У Сумах проведено перший в Україні тест-драйв “швидкої”

Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф першим в Україні випробував новий автомобіль швидкої медичної допомоги в режимі тест-драйву.

“Швидка” на базі Volkswagen Crafter була передана Центру у тимчасове користування від виробника АШМД ТОВ “Ксенко Авто Продакшн”. За дві доби тестування автомобіля у штатному режимі лікарською бригадою було виконано 21 виїзд на виклики. З них 2 було – критичних, 18 – екстрених, 1 – неекстрений. Доставлено на госпіталізацію 11 пацієнтів.

Наданий на тест-драйв автомобіль швидкої медичної допомоги отримав схвальні відгуки від усіх членів бригади. “В цьому автомобілі зручно їхати і працювати – він м’який, просторий і з яскравим освітленням. Транспортний апарат ШВЛ кращий за всі з тих, які є у нас в Центрі, а його режим CPAP я встиг протестувати на собі. Дефібрилятор компактний і легший за інші, що важливо, адже нерідко його треба брати із собою до пацієнта. Дуже сподобався портативний капнограф, який швидко можна під’єднати до пацієнта. В процесі роботи у нас були деякі пропозиції і ми передали їх представникам компанії”, – розповів лікар з медицини невідкладних станів Георгій Сніцарь.

Також медики відзначили якість конструкції автомобілів швидкої допомоги. “В медичному салоні дуже тихо і шум не тисне ані на медпрацівників, ані на пацієнта. Система опалення дуже швидко нагріває повітря. Окремої уваги заслуговує освітлення, яке при необхідності можна перевести в черговий режим і пацієнту не буде бити в очі яскраве світло. Те, що ми бачили, говорить, що “швидку” конструювали під реальні потреби медперсоналу і це дуже подобається, бо суттєво допомагає у роботі”, – поділився враженнями фельдшер Олександр Чубун.

За словами директора компанії ТОВ “Ксенко Авто Продакшн” Олександра Кучерявіна, Суми стали першим містом в Україні, де було проведено такий тест-драйв. “Подібний захід є унікальним не тільки для нашої, але й для багатьох інших країн. Як правило, замовники купують “швидку” з огляду на її опис у комерційній пропозиції. Ми ж вирішили надати можливість потенційним замовникам випробувати АШМД, щоб вони точно розуміли його якість і переваги. Ми почали із Сум, а далі рушимо в інші регіони Україні. Але цей досвід буде незабутнім для нашої команди, бо ми вперше їздили разом з бригадою. Ми обов’язково візьмемо до уваги усі побажання, які пролунали під час тестувань”, – розповів директор ТОВ “Ксенко Авто Продакшн” Олександр Кучерявін.

У свою чергу заступник директора Центру Максим Новіков подякував ТОВ “Ксенко Авто Продакшн” за проведений тест-драйв. “Для нас це перший досвід такого безпосереднього спілкування з виробником щодо “швидкої” в процесі її реальної експлуатації і ми дуже задоволені. Найголовніше, що ми тестували автомобіль стандартної комплектації, без прикрас та покращень, які потім би виявилися недоступними або дороговартісними. Це чесний підхід. Я сподіваюсь, що наша співпраця буде плідною і виробник врахує наші побажання у майбутньому, щоб ці швидкі були ще краще”, – сказав Максим Новіков.

Тест-драйв було проведено на безоплатній основі. Перед проведенням тест-драйву усі члени бригади пройшли навчання роботі на новому медичному обладнанні.

Джерело: 103.sumy.info

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