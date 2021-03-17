1,5-летняя конотопчанка попала в больницу из-за пролитой на себя чашки с кипятком В хирургическое отделение Конотопской центральной районной больницы госпитализирована полуторагодовалая девочка с термическим ожогом грудной клетки.

Ребенок, по месту жительства, случайно опрокинул на себя чашку с кипятком.

Работники полиции проверяют обстоятельства несчастного случая и призывают родителей быть более ответственными в организации бытовой безопасности своих детей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье детей, помните и соблюдайте следующие советы:

- на кухне самое опасное место, поэтому никогда не готовьте пищу, если у вас на руках маленький ребенок, не оставляйте малыша на кухне без присмотра, всегда ставьте горячие кастрюли (сковороды, чашки и др.) как можно дальше от края стола, острые и режущие инструменты не должны быть на виду, храните опасные предметы (спички, зажигалки и др.) в недоступных местах. Сидя за столом, не ставьте рядом с ребенком горячий чайник или чашку, откажитесь от скатерти - ее легко потянуть со стола вместе с посудой.

- пребывание детей в ванной комнате без присмотра взрослых также опасно. В первую очередь, все моющие и чистящие средства не должны быть в свободном доступе. Обязательно проверяйте температуру воды, прежде чем сажать ребенка в воду, постоянно будьте рядом.

- поставьте на все окна специальные блокираторы, электророзетки следует закрывать заглушками, храните лекарственные средства в недоступном для детей месте.