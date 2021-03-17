На Глуховщине в ДТП тяжело травмировался мотоциклист

Водитель мотоцикла не справился с управлением и упал с транспортного средства, в результате чего получил тяжелые травмы головы.
О дорожно-транспортном происшествии между селами Уланово и Суходол в полицию сообщил врач «скорой помощи». Он рассказал, что в результате падения водитель мотоцикла получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лобной области головы. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что 43-летний водитель мотобайка не справился с управлением транспортного средства и упал с него.
Сейчас полицейские устанавливают, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту в полиции Глухова открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.