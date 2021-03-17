В Сумах задержали двух магазинных воров Группы реагирования полиции охраны разоблачили двух местных жителей, совершивших кражи из магазинов.

Магазинными ворами сегодня в основном становятся люди, которые хорошо одеты и ведут себя так, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Так 32-летний гурман под верхней одеждой прятал колбасу, сыр, консервы и напитки общей стоимостью более 800 гривен. А 44-летний мужчина положил в карман две кофты стоимостью 750 гривен. Говорит, хотел выглядеть модно, но денег на покупку не было.

Они были уличены группой реагирования полиции охраны «на горячем» благодаря системам технического контроля супермаркетов и кнопке «срочный вызов».

В настоящее время злоумышленников проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Их действия следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ, или исправительных работ, или ареста, или даже ограничение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.