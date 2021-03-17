На Сумщине четверо водителей предлагали полиции взятки Чтобы избежать ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или без соответствующих документов на право управления, четверо водителей в минувшие выходные пытались откупиться от полиции деньгами.

Проводя профилактические мероприятия с целью предупреждения аварийности на автодорогах области, полицейские сектора реагирования патрульной полиции в селе Битица Сумского района остановили 49-летнего жителя с. Вакаловщина, который сел за руль своего транспортного средства в состоянии опьянения. Мужчина начал уговаривать правоохранителей «мирно разойтись», пообещав за непривлечение его к административной ответственности за управление в состоянии опьянения денежное вознаграждение в сумме 5000 гривен. Полицейские предупредили мужчину об ответственности за предложение неправомерной выгоды, но правонарушитель не отреагировал. Полицейские же составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП, (управление транспортом в состоянии опьянения). Санкция предусматривает штраф в размере 17 000 гривен и лишение права управления сроком на 1 год.

В Сумах по переулку Генерала Грекова 32-летний гражданин, управляя автомобилем «Ивеко» в состоянии опьянения, тоже предложил правоохранителям деньги в сумме 200 долларов США. Правоохранители деньги не взяли, зато составили на нарушителя протокол по ч.2 ст. 130 КУоАП.

В городе Ворожба на Белопольщине 47-летний мужчина, управлявший своим транспортным средством, не имея при себе соответствующего удостоверения на право управления, пытался дать полицейским, которые его остановили, неправомерную выгоду в размере одной тысячи гривен.

Точно так попытался поступить и 52-летний житель города Путивль, который сел за руль мопеда, не имея водительского удостоверения. Попытка избежать ответственности, предлагая полицейским 1000 гривен, только ухудшила его положение. Правоохранители денег не взяли, а административный протокол по ст. 126 КУоАП таки составили.

Кроме этого, всех четырех водителей транспортных средств, которые пытались избежать ответственности за административные правонарушения, предлагая правоохранителям деньги, полицейские привлекли к уголовной ответственности по ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.