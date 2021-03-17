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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:19884

В Сумах заметили многотонные фуры в центре города

В ходе аппаратного совещания в мэрии обсуждался вопрос установления дорожных знаков для ограничения движения грузовых транспортных средств центральной частью города.

Как отметил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера, такая ситуация, к сожалению, стала не исключением, а досадной закономерностью. Поэтому необходимо максимально ограничить движение тяжеловесных автомобилей через Покровскую пл., промежуток дороги ул. Харьковская между ул. Героев Сумщины минимум до пр. Лушпы.

«Фуры, которые едут с рынка, уже не объезжают по улицам Набережная реки Сумка и Героев Сумщины, а едут напрямую через Покровскую площадь. Какие знаки нужно установить?», - обратился директор коммунального предприятия к представителю Управления патрульной полиции в городе Сумы.

Городской голова Александр Лысенко дал поручение директору департамента инфраструктуры города Александру Журбе и советнику мэра Александру Зименко провести совещание совместно с представителями Управления национальной полиции в городе Сумы, работниками дорожного отдела КП «Дорремстрой» и департамента инфраструктуры по решению этой проблемной ситуации.

- Действительно, в центре города нужно установить знаки, чтобы у нас этих фур в центре не было, - подытожил все вышесказанное мэр.

Общество
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