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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:48261

На Конотопщине воровки украли у пожилой пары почти 25 000 гривен

О происшествии в полицию сообщила внучка пострадавших, которая рассказала, что вчера около 13.30 в дом, где живут ее дедушка и бабушка в одном из населенных пунктов Конотопского района, пришли две неизвестные женщины, которые представились работницами службы социального обеспечения. После их визита у стариков пропали деньги.

Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что действовали злоумышленницы по известной схеме: представившись сотрудницами службы социального обеспечения, начали рассказывать супругам о том, что в стране планируется проведение денежной реформы, в ходе которой будут меняться банкноты. Поэтому они уполномочены переписать номера купюр, чтобы позже их удобно было обменять.

Когда 82-летняя хозяйка достала из тайника емкость со сбережениями, одна из злоумышленниц взяла оттуда несколько купюр, сделав вид, что изучает их и переписывает номера. А выждав момент, когда бабушка отвлеклась, визитерки незаметно прихватила все сбережения и вместе со своей «напарницей», пошла прочь.

По данному факту следственными Конотопского районного отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленниц.

Предварительно установлено, что обоим правонарушительницам примерно 30-35 лет, они среднего роста и телосложения. Одна из них славянской внешности, другая - смуглая. Передвигались на автомобиле темного цвета. Поэтому, если Вам известна какая-либо информация, которая поможет в выяснении обстоятельств и деталей происшествия, установлении личностей злоумышленниц и места их пребывания, правоохранители просят сообщить об этом в Конотопский районный отдел полиции по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14 или позвонив по телефонам дежурной части: 6-20-09, 6-22-09, 068-070-21-74; 050-307-98-84 или по спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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