Сумская область попала в «красную» зону Министерство здравоохранения Украины расширило «красную» зону карантина. В нее внесли Сумскую область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, Сумская область попала в «красную» зону из-за того, что в регионе более трех дней превышены два показателя по коронавирусу - количество выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60).

По состоянию на 22 марта в Украине уже восемь регионов находятся в «красной» зоне карантина - Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

«Оранжевыми» остаются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Остальные регионы находятся в «желтой» зоне, пишет РБК-Украина.

Отметим, в «красной» зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения. В этой зоне запрещено:

- прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;

- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

- деятельность непродовольственных рынков;

- посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов;

- осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают делать остановки поезда).

Решение о введении карантинных ограничений «красной» зоны принимает государственная комиссия ТЭБ и ЧС на протяжении 48 часов после попадания туда региона. Жесткие ограничения вступают в силу через два дня после обнародования решения комиссии.