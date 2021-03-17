За неделю на Сумщине зарегистрировано 2792 опасных событий В результате пожаров 1 человек погиб и еще 1 травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 9 зданий.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 39 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 17 зданий, в общем материальных ценностей на сумму более 1 млн. 130 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 2 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.