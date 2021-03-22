На Сумщине будут судить мужчину, который убил свою бабушку и угнал авто Тростянецким отделом Ахтырской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего мужчины, который лишил жизни свою бабушку и пытался скрыться на угнанном авто.

Событие произошло 12 января 2021 года в г. Тростянец. В тот день около 4:00 утра между бабушкой и внуком, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, возник спор, во время которой мужчина нанес старушке несколько ударов. От полученных травм 79-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Пытаясь избежать ответственности, мужчина у соседнего дома заметил заведенный автомобиль «Опель Астра», водитель которого как раз закрывал гараж. Подозреваемый сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Далеко убежать мужчине не удалось, поскольку его задержали сотрудники полиции.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Приговор он ждет в СИЗО. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.