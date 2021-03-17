В Сумах стартовал Кубок города по футзалу

Результаты матчей 1/8 финала:
«Фортуна» - «Олимпик» 1:4
«Сумы Продресурс-2009» - «Азарт-2007» 2:4
«Сумской филиал ХНУВД» - «Бон Вояж» 2:1
«Likarske Juniors» - «СКИФ» 2:3
«Валедианс-Peroff» - «Сервис Люкс» 0:3
«Интер-Сумы» - «Натон» Постольное 3:2
«Сумыхимпром» - «Александрия» Кровное 1:4
«Факел» - «Славутич» 1:1 (пен. 3:2)
Определились пары 1/4 финала:
«Азарт-2007» - «Сумской филиал ХНУВД»
«СКИФ» - «Сервис Люкс»
«Интер-Сумы» (Степановка) - «Александрия» (Кровное)
«Факел» - «Олимпик»
Четвертьфиналы состоятся 28 марта.