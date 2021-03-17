В Сумах за неделю заболело коронавирусом на 40% жителей больше Об этом сегодня, 22 марта, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за прошлую неделю заболело коронавирусной инфекцией 1192 сумчанина, что на 40,9% больше, чем за предыдущую неделю. Умерло в два раза меньше пациентов – 9.

Всего уже 9,7% горожан переболели или болеют коронавирусом – всего 25 610, из них детей - 4% - 1026. Всего заболело медработников 1207.

89,5% горожан уже выздоровели – 22 934 человека. За неделю выздоровело 158 человек, в том числе 20 детей и 8 медработников. Болеют 2366 сумчанина, в том числе 108 детей и 16 медиков.

Всего летальных случаев – 310.