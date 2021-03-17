На Сумщине 54 104 случая заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 22 марта года в Сумской области 54 104 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 289 человек (Белопольский район - 4, Бурынский район - 1, Конотоп – 13, Конотопский район - 1, Кролевецкий район - 8, Ахтырка - 57, Ахтырский район - 2, Ромны - 4, Роменский район - 3, Сумы - 188, Сумской район - 6, Тростянецкий район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 752 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 48 134 человек, из них за минувшие сутки - 68 (Белопольский район - 1, Бурынский район - 1, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 1, Сумы - 60, Сумской район - 4).