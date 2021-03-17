В Сумских городских больницах осталось всего 46 свободных мест для ковидных больных Об этом сегодня, 22 марта, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в 5-й горбольнице на лечении сейчас 155 пациентов, из них 90 на кислородной поддержке, 13 в отделении интенсивной терапии, 4 на аппаратах ИВЛ.

В 4-й больнице 33 пациента, 25 получают кислород свободным потоком, 1 на неинввазивной вентиляции легких.

В детской больнице 43 пациента, 4 в отделении интенсивной терапии, дышат самостоятельно. Кроме того, 46 детей с другой инфекционной патологией.

В городских лечебных учреждениях осталось 20 свободных коек для взрослых и 26 для детей.

Кроме того, сумчане лечатся в областной инфекционном центре – 56 человек, 53 на кислородной поддержке, 3 в интенсивной терапии, 2 на ИВЛ. В госпитале для ветеранов 41 пациент, 29 получают кислород свободным потоком, 3 в интенсивной терапии, 1 на ИВЛ. В районой больнице 11 сумчан, 7 на кислородной поддержке, 1 в интенсивной терапии. В областной больнице 55 сумчан, 4 в интенсивной терапии, 4 на ИВЛ.