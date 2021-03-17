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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 289 новых случаев заболевания COVID-19

На утро 22 марта в Сумской области 54 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За воскресенье добавилось 289 случаев. Выздоровело 68 человек, - всего 48 134. Умер 1,  - всего 752. Лечатся 5218.

В Украине 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 413 детей и 161 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3026 человек; летальных случаев - 157; выздоровели - 2993 человека; осуществлено тестирований за сутки - 34 129 (в том числе методом ПЦР - 21611, методом ИФА - 4418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8100).

За все время пандемии в Украине заболело - 1554256 человек; выздоровели - 1260842 человека; летальных исходов - 30 098; проведения ПЦР-тестов - 7681388.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 349 случаев;

- Винницкая область - 513 случаев;

- Волынская область - 186 случаев;

- Днепропетровская область - 455 случаев;

- Донецкая область - 210 случаев;

- Житомирская область - 580 случаев;

- Закарпатская - 289 случаев;

- Запорожская область - 189 случаев;

- Ивано-Франковская область - 241 случай;

- Киевская область - 557 случаев;

- Кировоградская область - 4 случая;

- Луганская область - 17 случаев;

- Львовская область - 937 случаев;

- Николаевская область - 301 случай;

- Одесская область - 745 случаев;

- Полтавская область - 130 случаев;

- Ривненская область - 125 случаев;

- Сумская область - 289 случаев;

- Тернопольская область - 276 случаев;

- Харьковская область - 456 случаев;

- Херсонская область - 86 случаев;

- Хмельницкая область - 198 случаев;

- Черкасская область - 247 случаев;

- Черновицкая область - 384 случая;

- Черниговская область - 129 случаев.

Общество
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