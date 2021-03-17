Под Сумами пьяный водитель предлагал полицейским взятку Взятку в размере пяти тысяч гривен предлагал полицейским местный житель села Битица Сумской ОТГ, чтобы избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Работниками сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции 4 Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области во время патрулирования был остановлен автомобиль ВАЗ 2106, водитель которого находился с признаками алкогольного опьянения.

При оформлении административных материалов правонарушитель решил, что сможет избежать ответственности и начал настойчиво предлагать взятку полицейским. Правоохранители неоднократно предупредили водителя об уголовной ответственности за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, но это не остановило правонарушителя.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст.369 Уголовного кодекса Украины.