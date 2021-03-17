Сумские пляжницы стали чемпионками Украины

Соревнования проходили в Центре пляжного волейбола СумГУ. На корты выходили 14 пар юношей и 18 пар девушек, среди последних 7 сумчанок. Лучше всех выступила сумская пара девушек Таисия Кальченко / Кристина Ермоченко, которые стали чемпионками. Дарья Зима из Сум и Таисия Трохина с Харьковщины стали четвертыми…
Призеры:
юноши:
1 Евгений Бойко / Дмитрий Щербинский (Новая Каховка)
2 Тимофей Твердохлеб / Матвей Болтян (Киев / Черноморск)
3 Всеволод Хороленко / Кирилл Чухрай (Херсон)
Девушки:
1 Кристина Ермоченко / Таисия Кальченко (Сумы)
2 Дария Шереметьева / Виктория Ниценко (Черноморск)
3 София Щуцкая / Екатерина Беляк (Деражня)