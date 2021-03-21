Ростика Кібець врятує трансплантація кісткового мозку: терміново потрібна допомога Шестирічний Ростик Кібець вже більше двох років веде боротьбу з підступною хворобою.

У 2018 році йому було діагностовано гострий лейкоз. На той час лікарі давали гарні шанси на одужання за умови тривалого та вартісного лікування. Завдяки старанням лікарів та фінансовій допомозі небайдужих людей, хлопчику стало краще - Ростик зайшов в ремісію. Але після контрольної пункції, виявлено рецидив хвороби. Наразі лікарі вважають порятунком для Ростика операцію з трансплантації кісткового мозку. Іспанська клініка Navarra готова прийняти хлопчика. Вартість лікування 152 500 євро. Зібрати ці кошти траба терміново: за півтора місяці Ростику потрібно бути у клініці. Медичний заклад готовий почати лікування тільки при наявності всієї суми.

Рідні та друзі хлопчика згуртувались аби протистояти хворобі, але фінансових можливостей вкрай недостатньо. Рідні Ростика знову благають небайдужих людей про допомогу. Самотужки впоратись не має можливості. Не залишимо наодинці в складний час родину Кібець! У Ростика є шанс на одужання!

Оксана Кібець, мама хлопчика звертається до всіх, хто має змогу допомогти родині: «Просимо максимального репосту. Терміновий збір на трансплантацію кісткового мозку! Після того як Ростик був переведений з реанімації назад в гематологічне відділення потрібно було провести планове обстеження кісткового мозку. Ростику проводили пункцію під наркозом, він мужньо все витримав. Віримо що наш маленький синочок подолає хворобу, що йому вистачить сил все це пережити. ️ Нам вкрай потрібна ваша допомога.

Ростик Кібець 6 рочків, ранній рецидив.

Третій рік підряд Ростик мужньо бореться з гострим лімфобластим лейкозом за своє життя. Було тяжко: хіміотерапія 12 блоків, втрата у вазі, високий тиск, операція на руці, реанімація…

1 ранній кісткомозковий рецидив - гострий лімфобластний лейкоз, пре-пре-В варіант. Знову хіміотерапія 2 блоки, реанімація, судоми, кома та операція на кішківнику. Але врятувати життя нашого любого синочка може лише трансплантація кісткового мозку. Лікування в іспанській клініці Navarra.

Зрозумійте наш відчай! Ми звичайна родина! Нам дуже потрібна підтримка ️чуйних людей!

Батьки Оксана і Юрій Кібець

Просимо підтримати розповсюдженням інформації, максимальним репостом, молитвою за Ростислава, посильною фінансовою допомогою».

Реквізити для надання допомоги:

Кібець Юрій Сергійович (тато)

ПриватБанк 4149 4991 1448 9758

ПриватБанк 5168 7574 1764 6710