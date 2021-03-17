В Сумах пожарные ликвидировали возгорание мусорных баков

О пожаре сообщил случайный прохожий. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено лакокрасочное покрытие 5-ти контейнеров и мусор в каждом до 1,5 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на другие, рядом расположенные контейнеры.
В 19:53 возгорание локализовали, а в 20:22 - ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.