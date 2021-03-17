Юлия Джима завершила Кубок мира на 17-м месте Завершения международного сезона в шведском Остерсунде спортсменам пришлось ждать дольше запланированного.

Шквальный ветер, обрушившийся на окрестности шведского стадиона еще в субботу, к воскресенью усилился, и даже поставил под сомнение проведение стартов. Но, к счастью, все обошлось всего лишь переносом стартов на более позднее время, пишет biathlon.com.ua.

Единственная украинка, отобравшаяся в масс-старт, выпускница СумГУ Юлия Джима, тем не менее совершенно невообразимым образом сумела «оседлать» этот ветер, и после двух огневых рубежей оставалась единственной участницей масс-старта, обошедшейся без кругов штрафа! И на выходе со стадиона компанию ей с небольшим отставанием составили лишь обошедшиеся одним промахом Маркета Давидова и Доротея Вирер!

Но стойка перевернула гонку с ног на голову! Лидерам очень не повезло: первые спортсменки, пришедшие на третий рубеж, попали в сильнейший ветровой заряд, пережидать который было опасно. Но попытка стрельбы в такой порыв привели к тому, что практически все лидеры здесь настреляли на 3-4 круга штрафа! Юлия Джима ушла на дополнительные 600 метров, после чего ей оставалось бороться лишь за попадание в десятку сильнейших. Двумя промахами обошлась лишь Вирер, но стать новым лидером гонки она не смогла…

…Потому что через полминуты ветер волшебным образом прекратился, и вторая группа участниц смогла отстреляться во вполне комфортных условиях, и новым лидером стала Динара Алимбекова! Вирер же стала первой из догоняющих, хотя к решающему рубежу белоруска организовала себе запас в 25 секунд – на один круг штрафа.

Вновь попав в сильнейший ветер, Динара приняла единственно правильное решение – стрелять быстро, несмотря на промахи! И в итоге даже после трех кругов штрафа она на последний круг отправилась лидером! Доротея же попыталась сделать ставку на точность, но ради этой иллюзорной цели принесла в жертву и скорострельность, и гонку целиком! Алимбекова уже почти отбегала три штрафных круга, а Вирер все стояла и стояла, не решаясь сделать хотя бы первый выстрел! В итоге итальянка провела на последнем рубеже 2:15 – невероятно много! И при этом все равно допустила промахи тремя последними выстрелами сезона!!!

Со стадиона Доро ушла аж 25-й – без шансов на приличные очки. А преследовать лидера устремились Ингрид Тандреволд с отставанием в пять секунд, и еще чуть дальше – Лена Хекки и Франциска Пройсс!

Норвежка с первых метров после выхода со стрельбища включила максимальные обороты, а вот белоруску, напротив, силы начали покидать. И уже к середине круга Ингрид прошла соперницу, и начала отдаляться, в итоге выиграв масс-старт с перевесом в семь секунд! Алимбекова была вполне довольна серебром, а борьбу за последнюю ступень подиума Франциска Пройсс выиграла у Лены Хекки.

Тандреволд была дополнительно мотивирована минимальным шансом в борьбе за Малый хрустальный глобус: накануне она входила в шестерку девушек, имевших теоретические шансы опередить Жюлья Симон, до того выигравшую два масс-старта этого сезона. Но сегодняшнюю гонку француженка провалила, придя к финишу последней с 15-ю (!!!) промахами! И Малый глобус ожидал другую хозяйку!

Выиграв гонку, Тандреволд на три балла сумела обойти Франциску Пройсс, которой сегодняшней третьей позиции для Глобуса оказалось недостаточно: до победы в малом зачете не хватило 4,2 секунды, отделившие немку от Алимбековой на финише. Германия второй раз за три года не завоевывает победу ни в одном из зачетов сезона…

Ну а Юлия Джима, финишировав сегодня 12-й, отвоевала 17-е место в общем зачете по итогам сезона, ставшего для украинки четвертым по успешности в тотале за карьеру! Дарья Блашко стала 31-й, Елена Пидгрушна – 39-й, Анастасия Меркушина – 57-й, Валентина Семеренко – 59-й,

Масс-старт. Женщины

1. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+1+3+1) 34:53,1

2. Динара Алимбекова (1+2+0+3) +6,9

3. Франциска Пройсс (0+1+4+1) +11,1

...

12. Юлия Джима (0+0+4+1) +56,6