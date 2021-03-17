Известный сумчанин с инвалидностью - в реанимации с COVID-19 Руководитель ОО «Спортивный клуб инвалидов «Феникс» Александр Гринка обратился ко всем неравнодушным с призывом о помощи главе общественной организации людей с инвалидностью «Доля» Владимиру Слободяну, который ведет тяжелую борьбу с коварным коронавирусом.

«Уважаемые друзья! Нужна помощь мужественному, сильному и просто хорошему человеку! Главе сумской общественной организации лиц с инвалидностью «Доля» Владимиру Слободяну. Наш Михалыч уже три недели в реанимации пятой больницы... Ведет борьбу с коварным COVID-19, постоянно на кислородной поддержке... В дополнение еще и сахарный диабет, сердечно-сосудистые проблемы. Ресурсы семьи уже на грани... Владимир Михайлович всегда старался помогать другим... но сейчас этой помощи он нуждается сам.

Карточка Приватбанка 5168 7427 2381 9276 (Слободян Владимир Михайлович). Не останемся равнодушными!» - написал Александр на своей странице в Фейсбуке.